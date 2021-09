Spagna: ILSA, il primo operatore privato per AV ferroviaria avvia test per ETR1000 sulla linea Figueras-Perpignan

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – ILSA, il primo operatore privato spagnolo ad alta velocità, annuncia l’arrivo del primo treno in Spagna per iniziare il processo di approvazione. Il primo modello ETR1000 dell’azienda, parzialmente prodotto in Italia, ha lasciato lo stabilimento di Pistoia lo scorso giugno e da questa settimana inizierà ad effettuare i test sulla linea Figueras-Perpignan per effettuare l’omologazione richiesta per tutti veicoli della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG).

Pubblicato da GR il: 7/9/2021 h 15:40