Spagna: il Consiglio dei ministri nomina María Luisa Domínguez nuova presidente di Adif e Adif AV

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di María Luisa Domínguez González come nuovo presidente di Adif e Adif Alta Velocidad. Dal 2018 Domínguez ricopre la carica di direttore generale della Pianificazione strategica e dei progetti di Adif, essendo responsabile della strategia aziendale, della pianificazione funzionale della rete ferroviaria, dei progetti di infrastrutture e architettura e delle relazioni internazionali dell’entità.

