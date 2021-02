Spagna: gara d’appalto per l’affitto di un terreno nel centro logistico merci Barcelona-Can Tunis

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – Adif ha bandito una gara per un contratto per l’affitto di 3.500 m2 di terreno nel Centro Logistico Merchandise Barcelona-Can Tunis, con un budget minimo di 170.556 euro (IVA esclusa). La durata del contratto è di 4 anni con possibilità di proroga per altri 2 anni.

Questo lotto sarà utilizzato per le attività legate alla manutenzione e riparazione di container e casse mobili, legate al trasporto di merci. È inoltre autorizzato, in via eccezionale, lo svolgimento di operazioni di movimentazione di container o casse mobili (UTIS) che richiedano il loro intervento per ripararli e / o manutenerli in detta struttura.

Le aziende possono inoltrare le proprie offerte fino al 5 marzo presso la Sub-Direzione Servizi Logistici Nordest e possono consultare la documentazione al seguente link:

http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/concursos_publicos/terminales/concurso_publico_terminales_0112.shtml

Questo premio, in linea con la strategia del Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana, si inserisce nello sviluppo dei modelli gestionali che Adif porta avanti da anni, consentendo la partecipazione attiva dei diversi attori coinvolti nella catena logistica .

