Spagna: gara da 6 mln di euro per fornitura di apparati di binario per la manutenzione della rete ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – Adif ha bandito, per un importo di 6.050.000 euro (IVA inclusa), il contratto per la fornitura di apparati di binario per soddisfare le esigenze di ricambi, interventi e riparazioni della rete ferroviaria convenzionale e della rete a scartamento metrico nel corso dell’anno 2021.

I dispositivi di binario sono gli elementi dell’infrastruttura ferroviaria che consentono la diramazione e l’attraversamento dei percorsi. L’obiettivo di questa azione è garantire la corretta fornitura del servizio ferroviario su queste reti.

Il contratto è strutturato in due lotti. Uno di questi riguarda la fornitura di interruttori generici ed è stimato in 5,44 milioni di euro (IVA inclusa). La seconda è focalizzata sulla fornitura di dispositivi di binario specifici per la rete a scartamento metrico per un importo di 605.000 euro (IVA inclusa).

Si tratta di un contratto in regime di ordine aperto, ovvero la fornitura viene eseguita secondo le esigenze che vengono rilevate in ogni momento per la corretta erogazione del servizio ferroviario.

Allo stesso modo, copre sia la fornitura di dispositivi complessi, come semplici deviazioni, incroci o cambi di scartamento, sia alcune delle parti che li compongono nel caso in cui il dispositivo completo non debba essere sostituito.

Altri dispositivi la cui fornitura è compresa nel contratto comprendono anche diverse tipologie di binari e diverse metriche di binario per coprire la più ampia gamma di possibilità dell’attuale rete ferroviaria, nonché gli elementi per il fissaggio e il supporto dei pezzi di ricambio a detta rete.

Questa iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 9, che ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di infrastrutture affidabili, sostenibili e di qualità.

