Spagna: dopo Flins inaugurato a Siviglia progetto Refactory di Renault

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Alla presenza di Juan Manuel Moreno, presidente della regione dell’Andalusia, il Gruppo Renault ha lanciato ufficialmente un progetto Refactory nello stabilimento di Siviglia. Come estensione del programma implementato a Flins (Yvelines, Francia), che rimane l’hub strategico dell’economia circolare del Gruppo per l’Europa, questo nuovo Refactory riunirà attività di economia circolare per la Spagna basate sul potenziale di valore del veicolo in ogni fase del suo ciclo di vita .

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 9/11/2021 h 11:23 - Riproduzione riservata