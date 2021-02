Spagna: Correos emette un francobollo commemorativo per l’ottantesimo anniversario di Renfe

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – I presidenti di Renfe e Correos, rispettivamente Isaías Táboas e Juan Manuel Serrano, hanno presentato oggi un francobollo che commemora l’ottantesimo anniversario della creazione della compagnia ferroviaria. Il francobollo ha una tiratura di 140.000 copie e un valore postale di 2 euro.

Correos vuole celebrare questo anniversario con l’emissione di un francobollo che commemora gli 80 anni di storia di Renfe che, senza dubbio, è strettamente legato alla compagnia postale spagnola, poiché la ferrovia ha viaggiato storicamente in parallelo con Correos e con lo sviluppo delle comunicazioni in Spagna e quindi nel mondo.

Il francobollo include una matrice sul muso della locomotiva, verniciata per assomigliare all’immagine metallica dei treni. Un 80 intrecciato con il logo Renfe completa un francobollo che onora una delle aziende più emblematiche della Spagna e che la maggior parte dei cittadini, sia a Cercanías che a Media e Lunga Distanza, ha mai utilizzato.

Il francobollo può essere acquistato presso i principali Uffici Postali, contattando il Servizio Filatelico atcliente.filatelia@correos.com o chiamando 91519 71 97.

Renfe svilupperà una serie di azioni per tutto il 2021 per commemorare l’80 ° anniversario del suo marchio: da iniziative commerciali, come la vendita di offerte e promozioni relative ad Ave e Avlo (biglietti a 15 euro e 5 euro, rispettivamente); ad iniziative con i dipendenti, attraverso eventi istituzionali e incontri.

La creazione della Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (R.E.N.F.E) ha avuto origine nella Legge sulle basi dell’organizzazione ferroviaria e del trasporto stradale del 24 gennaio 1941, il cui obiettivo principale era nazionalizzare le compagnie ferroviarie private che esistevano in Spagna.

Con l’inizio degli anni Cinquanta arriva una delle più grandi innovazioni dell’epoca in materia ferroviaria, la creazione del treno Talgo, primo sulla linea Madrid-Hendaye. Negli anni sono aumentati i chilometri di binari su tutto il territorio nazionale, così come i miglioramenti e gli avanzamenti tecnologici sui treni.

Renfe ha partecipato attivamente alla trasformazione economica e sociale della Spagna. Il primo servizio ad alta velocità tra Madrid e Siviglia nel 1992, nonché l’avvio consecutivo di altri servizi ad alta velocità o il nuovo modello di trasporto pendolare, erano progetti volti a realizzare l’obiettivo di migliorare il sistema di trasporto e favorire l’economia e sviluppo sociale.

Oggi Renfe è una parte essenziale dell’economia e della società spagnola, con un impegno per la mobilità nel nostro paese, per la strutturazione territoriale e con l’obiettivo di crescere e innovare, non solo all’interno dei nostri confini, ma anche a livello internazionale. L’azienda gestisce la ferrovia ad alta velocità in Spagna, un modello di successo che le consente di innovare, creare occupazione di qualità ed esportare in altri paesi.

Attualmente Renfe è un punto di riferimento nel trasporto ferroviario internazionale, in competizione con le grandi compagnie ferroviarie del mondo. Con oltre 15.000 professionisti, è una delle principali società del nostro Paese.

Pubblicato da AB il: 5/2/2021 h 11:46 - Riproduzione riservata