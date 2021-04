Spagna: con Renfe Mercancías risparmiati 291 mln di costi esterni nel 2020

(FERPRESS) – Roma, 13 APR – Renfe Mercancías ha trasportato 14,3 milioni di tonnellate di merci nel 2020, un’attività che ha significato un risparmio di 291 milioni di euro dovuto ai costi esterni. Questo risparmio corrisponde all’aumento dell’utilizzo di elettricità di origine rinnovabile certificata e zero emissioni di carbonio, che è il 100% dell’energia elettrica totale consumata da Renfe Mercancías. Per quanto riguarda i consumi energetici totali, il 78,1% del traffico totale effettuato da Renfe Mercancías nel 2020 è stato effettuato con locomotive elettriche.

