Spagna: bando per l’installazione del sistema di telecomunicazioni GSM-R lungo la rete pendolari

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Adif ha bandito l’appalto per l’esecuzione dei lavori e la manutenzione per la fornitura del sistema di telecomunicazioni GSM-R a varie tratte della rete di pendolari catalana. Il budget di gara ammonta a 15.613.029,57 euro (IVA inclusa). Il periodo di esecuzione stimato è di 79 mesi, di cui 31 per l’esecuzione dei lavori e 48 per la manutenzione degli impianti. Questa azione è inclusa nel Piano Rodalies 2020-2030.

19/3/2021