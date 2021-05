Spagna: bando per l’appalto di manutenzione delle gallerie dell’intera rete ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – Adif ha bandito un contratto, per un importo di 4.840.000 euro (IVA inclusa) e della durata di 24 mesi, per il servizio per la manutenzione delle gallerie della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG), che comprende la rete convenzionale, l’alta velocità e larghezza metrica. Lo scopo del presente contratto è quello di eseguire lavori di trattamento e riparazione su elementi deteriorati che sono stati precedentemente rilevati durante le verifiche periodiche e il monitoraggio dell’infrastruttura, al fine di mantenere le gallerie in condizioni operative ottimali e prolungarne la durata e la vita utile.

