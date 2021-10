Spagna: bando per l’ampliamento dei binari di raccordo fino a 750 metri su tutta la RFIG

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – Adif ha indetto, per un importo di 11.922.928,87 euro (IVA inclusa) e della durata di 24 mesi, il contratto di servizio per la redazione dei progetti di costruzione per l’estensione dei binari fino a 750 metri in diverse stazioni della Rete Ferroviaria di Interesse Generale ( RFI). L’obiettivo di questi progetti è fornire alla RFIG le condizioni ottimali per soddisfare le esigenze del trasporto merci su rotaia a livello nazionale e internazionale e per compiere un ulteriore passo verso l’interoperabilità della rete ferroviaria. In tal senso, l’ampliamento dei binari di raccordo consentirà la sosta e la separazione di treni di lunghezza standard interoperabile, con la qualità e l’affidabilità del servizio attuale.

Pubblicato da AB il: 4/10/2021