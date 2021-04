Spagna: bando di gara per l’installazione del sistema ERTMS tra L’Hospitalet de Llobregat e Port Aventura

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – Adif ha bandito l’appalto per l’esecuzione di lavori di segnalamento, telecomunicazioni fisse e sistema ERTMS (livello 2) nella tratta L’Hospitalet de Llobregat-Port Aventura per un importo di 69.702.054,77 euro (IVA inclusa). Questo contratto, che fa parte del Piano Rodalies 2020-2030, ha un periodo di esecuzione stimato di 21 mesi. Si tratta di un’azione rilevante per l’ammodernamento della rete Rodalies, poiché il sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) è quello utilizzato sulle linee ad alta velocità e nell’area di Barcellona è già in fase di installazione nella L ‘ La tratta Hospitalet de Llobregat-Mataró e il contratto relativo alle rotte Manresa-Barcellona e Barcellona-Sant Vicenç de Calders sono stati aggiudicati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 27/4/2021 h 11:49 - Riproduzione riservata