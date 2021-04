Spagna: bando di gara per l’avvio dell’operatività commerciale sulle linee AV per oltre 45 mln

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Adif ha avviato una gara per l’avvio dell’esercizio commerciale sulle linee ad alta velocità, per un importo di 45.110.010 euro (IVA inclusa) e con un periodo di esecuzione di 36 mesi.

L’avvio dell’esercizio commerciale consiste nella ripresa del servizio di circolazione commerciale dei treni dopo l’interruzione da parte di ciascuno dei suoi binari durante la fascia di manutenzione, tempo dedicato alle attività quotidiane di conservazione e manutenzione delle infrastrutture. Questa procedura è obbligatoria sulle linee dell’Alta Velocità adatte a viaggiare a velocità superiori a 220 km / h.

