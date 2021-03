Spagna: bando di gara per la fornitura e il trasporto di deviazioni ferroviarie al porto di Sagunto

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Adif ha pubblicato un bando, dell’importo di 2.764.391,36 euro (IVA inclusa), per l’appalto per la fornitura e trasporto delle deviazioni ferroviarie necessarie ai lavori di costruzione dell’accesso ferroviario al porto di Sagunto (Valencia) e al miglioramento del suo collegamento con la Corridoio Mediterraneo e Corridoio Cantabrico-Mediterraneo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it