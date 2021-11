Spagna: assegnato bando per servizi di ispezione per gallerie della rete a scartamento metrico

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV -Adif ha bandito una gara d’appalto per i servizi di ispezione in galleria della Rete a Scartamento Metrico inclusa nella RFIG (Rete Ferroviaria di Interesse Generale), per un importo complessivo di € 543.032,39 (IVA inclusa) e un periodo di completamento di 6 mesi.

Il contratto, assegnato alla joint venture formata dalle società Axil Ingeniería y Servicios e T-Ingenia Caminos, specifica che si tratta delle principali ispezioni delle gallerie, che sono più complete delle ispezioni di base e delle regolari azioni di conservazione e manutenzione effettuate realizzato Adif in questo tipo di infrastruttura.

