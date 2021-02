Spagna: Aptis ebus di Alstom incorporato nella flotta urbana della città di Aranjuez

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – AISA, operatore locale della città di Aranjuez, insieme al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (Consorzio dei servizi di mobilità regionale di Madrid), ha incorporato l’innovativo Alstom Aptis ebus nella sua flotta di veicoli urbani. Questo nuovo veicolo ha avviato i servizi commerciali sulla linea 2, che attraversa il centro della città storica e patrimonio dell’umanità. Aranjuez diventa così il primo comune della Comunità di Madrid (senza considerare la capitale) a incorporare un veicolo elettrico ad alta capacità al 100% nel Consorzio dei servizi di mobilità regionale.

Durante i test dello scorso anno, l’ebus ha già dimostrato la sua adattabilità, efficienza e perfetta integrazione, sia con l’ambiente urbano del comune che con il resto della flotta dell’operatore.

“Dopo numerosi test effettuati in Spagna e in Europa, questo è il primo veicolo della serie Aptis ad operare in Spagna. Ci auguriamo di poter presentare questo modello innovativo alle gare di autobus elettrici che si svolgeranno nelle principali città spagnole. Grazie alla sua accessibilità, comfort, efficienza, manovrabilità e design accattivante, Aptis ha generato grandi aspettative sia tra gli operatori che tra gli utenti ”, sottolinea Jaime Borrell, Direttore dello sviluppo aziendale di Alstom in Spagna.

Grazie al suo design innovativo, Aptis offre ai passeggeri un’esperienza senza precedenti. Il suo sistema di ormeggio per un perfetto allineamento con la pavimentazione, il suo pavimento basso e completamente piatto e le ampie doppie porte consentono un facile spostamento e un comodo imbarco per persone con mobilità ridotta e carrozzine. Dotato di grandi vetrate su tutta la sua lunghezza, Aptis offre il 25% in più di superficie vetrata rispetto a un autobus standard e una zona salotto posteriore con vista panoramica sulla città. Con una lunghezza di 12 metri e dotato di 3 porte, Aptis ha una capacità di quasi 100 passeggeri, di cui 2 PMR.

Aptis è elettrico al 100%, quindi oltre a decarbonizzare e proteggere l’ambiente, si prende cura dell’architettura e dei monumenti di Aranjuez, patrimonio mondiale dell’Unesco. Con un’autonomia di oltre 200 km, il veicolo richiesto da AISA è predisposto per la ricarica notturna in deposito con un innovativo sistema di ricarica fornito da Endesa X.

Aptis è stato progettato per avere un costo totale ottimizzato. Ciò è possibile grazie alla riduzione dei costi di manutenzione e di esercizio e ad una maggiore durata rispetto agli autobus standard. Per le autorità locali, questo basso costo totale per posto è di grande aiuto nel loro sforzo di decarbonizzare il trasporto urbano.

