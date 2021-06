Spagna: appalto per migliorare la gestione delle opere di drenaggio trasversale nella RFIG

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Adif ha aggiudicato l’appalto per i servizi di sviluppo della metodologia di analisi dei rischi e degli strumenti per migliorare la gestione delle opere di drenaggio trasversale della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG), con l’obiettivo finale di implementare un sistema di gestione su tutta la rete.

Il contratto include lo sviluppo della metodologia di analisi dei rischi per migliorare la gestione di queste opere nella RFIG, convalidata attraverso esperienze pilota, nonché lo sviluppo di strumenti informatici a supporto di tale gestione, compatibili con i sistemi informatici di Adif, che consentiranno il attuazione operativa e avvio in caso di estensione del sistema di gestione delle opere di drenaggio trasversale a tutta la rete. Il contratto è stato aggiudicato a Hidralab Ingeniería y Desarrollos per 405.350 euro (IVA inclusa) e ha una durata di 24 mesi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 11/6/2021 h 12:54 - Riproduzione riservata