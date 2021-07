Spagna: anche Madrid e Saragozza renderanno più accessibili i trasporti con etichette intelligenti

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – I responsabili del trasporto di superficie a Madrid e Saragozza hanno recentemente annunciato che implementeranno etichette intelligenti alle fermate degli autobus per facilitare l’orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, così come è stato fatto a Barcellona, la prima grande città che ha segnalato tutte le stazioni della metropolitana e tutte le fermate degli autobus con 9.100 codici leggibili con il cellulare.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 23/7/2021 h 14:22 - Riproduzione riservata