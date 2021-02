Spagna: Alstom si occuperà dell’assistenza e della manutenzione degli impianti di sicurezza della rete ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 26 FEB -Il Consiglio di Amministrazione di Adif ha approvato l’aggiudicazione del contratto per servizi di assistenza qualificata per la manutenzione degli impianti di sicurezza della rete convenzionale e della rete a scartamento metrico di tecnologia di Alstom.

Il contratto, della durata di 36 mesi, è stato aggiudicato ad Alstom Transport per 6.697.350 euro (IVA inclusa). Oggetto del contratto è l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica della società proprietaria della tecnologia per la manutenzione degli impianti di sicurezza delle reti convenzionali e a scartamento metrico, nonché l’esecuzione di azioni e forniture migliorative.

Allo stesso modo, Adif si è aggiudicata gli appalti per servizi di assistenza tecnica per la manutenzione degli impianti di sicurezza della rete convenzionale delle tecnologie ENYSE, CAF Signalling ed Electrans, tutti con un periodo di esecuzione di 36 mesi.

Il contratto di assistenza per esperti in tecnologia ENYSE è stato aggiudicato a ENYSE Railroad Interlocks and Signalling per 2.522.850 euro (IVA inclusa), mentre quello dedicato alla tecnologia CAF Signalling è stato assegnato a CAF Signalling per 1.306.800 euro (IVA inclusa). Da parte sua, l’appalto relativo alla tecnologia Electrans viene assegnato a Electrosistemas Bach, per un importo di 907.500 euro (IVA inclusa).

I vincitori dei quattro contratti avranno la responsabilità di garantire che le loro strutture tecnologiche siano mantenute in condizioni operative ottimali, consentendo di ridurre al minimo gli incidenti e l’impatto sul traffico ferroviario e fornendo assistenza tecnica al personale di manutenzione di Adif.

Le azioni pianificate comprendono la manutenzione correttiva esperta degli impianti di sicurezza, la supervisione remota degli impianti, il supporto di manutenzione esperto, la manutenzione preventiva degli impianti e l’aggiornamento dell’inventario, le azioni di miglioramento e la fornitura di materiale per la sostituzione.

Queste azioni contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) numero 9, che ha tra i suoi obiettivi ha lo sviluppo di infrastrutture affidabili, sostenibili, resilienti e di qualità.

Pubblicato da AB il: 26/2/2021