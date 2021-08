Spagna: Alstom implementa l’impianto fotovoltaico dello stabilimento di Trapaga in Vizcaya

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Lo stabilimento Alstom di Trapaga, Vizcaya, ha implementato con successo un impianto fotovoltaico ad autoconsumo che genererà 46.000 kWh all’anno ed eviterà l’emissione di 16Tn di CO2 all’anno. Con questa nuova attrezzatura, il sito stabilisce una nuova pietra miliare nel raggiungimento degli obiettivi di Alstom in termini di sostenibilità e riduzione dell’impronta di carbonio delle sue operazioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it