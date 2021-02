Spagna: Adif stanza 6,9 mln di euro per l’implementazione del sistema di gestione SITRA+

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB -Il Consiglio di Amministrazione di Adif ha approvato oggi l’aggiudicazione, per l’importo di 6.935.784,26 euro (IVA inclusa), della fornitura e realizzazione dell’infrastruttura informatica di base (hardware e software) per l’implementazione del nuovo sistema di gestione del traffico ferroviario SITRA+.

Il contratto, che ha un periodo di esecuzione di 60 mesi, comprende la fornitura, installazione e avviamento delle apparecchiature appaltate. Questi elementi sono necessari per il funzionamento e l’implementazione del nuovo sistema di regolazione della circolazione, attualmente in fase di sviluppo.

SITRA+ evolverà e sostituirà il precedente sistema, denominato SITRA, in tutta la rete Adif, migliorandolo, adattandolo alle esigenze e ai requisiti attuali e dotandolo di maggiori funzionalità; il tutto avrà un impatto positivo sulla qualità del servizio fornito.

Questo tipo di sistema consente, tra le altre funzioni, la determinazione dei punti di attraversamento e di sorpasso dei treni nei processi di regolazione e gestione del traffico di tutti i posti di comando.

Allo stesso modo, servono per informare sulla situazione e sul possibile ritardo che i treni in circolazione possono registrare in un dato momento, rendendo possibile l’informazione ai viaggiatori. I dati di questi sistemi vengono applicati anche per determinare la tariffa di circolazione che gli operatori ferroviari soddisfano.

Come novità principale, il sistema di gestione SITRA+ incorporerà un numeratore / router automatico integrato del traffico che assisterà gli operatori che svolgono compiti di regolazione del traffico, il cui prototipo sarà inizialmente installato in una postazione di comando con l’obiettivo di un successivo ampliamento al resto dei centri di regolazione.

Questa funzionalità rappresenta una innovazione tecnologica molto importante e faciliterà il lavoro alle postazioni di comando, potendo svolgere la maggior parte delle normali operazioni di gestione del traffico direttamente da SITRA+, con numerosi vantaggi per l’ottimizzazione del traffico, la puntualità e l’informazione all’utente viaggiatore.

In questo modo SITRA+ rappresenta una soluzione scalabile e verrà progressivamente implementata in tutte le postazioni di comando Adif, integrandosi negli ambienti più evoluti fino alle situazioni delle linee con meno attrezzature.

Inoltre, va notato che questo nuovo sistema, essendo di proprietà di Adif, genererà entrate per l’ente pubblico a seguito della sua commercializzazione ad altri amministratori, come royalties.

L’appalto è suddiviso in 5 lotti. Il lotto 1 corrisponde ai server hardware e software Red Hat Cloud ed è stato assegnato a IBM Global Services Spain per un importo di 3.788.410,78 euro (IVA inclusa). Il lotto 2 comprende la fornitura del software di database per la regolazione e il percorso dei treni, ed è stato aggiudicato a CapGemini Spagna per 1.145.975,17 euro (IVA inclusa). Il lotto 3 è finalizzato all’acquisizione di software di database per l’integrazione di sistema, ed è stato assegnato per 1.237.833,33 euro (IVA inclusa) a Hopla Software. Il lotto 4, anch’esso assegnato a Hopla Software, corrisponde al software di bilanciamento dei microservizi e ha un importo di aggiudicazione di 395.979,08 euro (IVA inclusa). Infine, il lotto 5, per l’acquisizione del software di cache in-memory, è stato aggiudicato a Hopla Software per 367.585,90 euro (IVA inclusa).

Pubblicato da AB il: 25/2/2021 h 10:33 - Riproduzione riservata