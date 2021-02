Spagna: Adif mette a gara l’affitto di un magazzino nel terminal logistico di Siviglia La Negrilla

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB -Adif ha offerto, per un importo minimo di 1.686.600 (IVA esclusa), la locazione di un magazzino di 11.128 m2 nel terminal di trasporto merci di Siviglia La Negrilla. Questo magazzino ha una strada di accesso alla ferrovia e ha servizi di acqua ed elettricità. Il contratto è valido per un massimo di 10 anni e può essere prorogato per altri 5 anni, su richiesta dell’aggiudicatario.

Il termine per la presentazione delle offerte termina alle ore 11:00 del 5 marzo. Gli interessati possono consultare il capitolato d’oneri sul sito web dell’ente (www.adif.es), tramite il seguente link: http://adif.es/es_ES/empresas_servicios/concursos_publicos/terminales/concurso_publico_terminales_0113.shtml

Terminato il periodo di presentazione, si terrà un’apertura al pubblico, prevista per il 12 marzo, in cui verranno annunciate tutte le offerte pervenute. Verranno valutati criteri sia economici che tecnici per l’assegnazione.

Il terminal di Siviglia La Negrilla è la stazione di origine e destinazione del traffico merci su rotaia di Siviglia e dintorni, prevalentemente per la movimentazione di container. In esso viene effettuata la ricezione, la classificazione e la consegna delle merci.

Questa struttura logistica copre circa 14 ettari di superficie, distribuiti su spiagge stradali, magazzini, banchine, uffici e vari appezzamenti e terreni.

Come mezzo ausiliario ha un carroponte e due gru mobili per la movimentazione dei container.

Pubblicato da AB il: 5/2/2021 h 14:06 - Riproduzione riservata