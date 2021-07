Spagna: Adif esegue nuovi lavori per promuovere lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo in Catalogna

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Adif realizzerà nuove azioni tra il 16 luglio e il 25 ottobre per promuovere lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo in Catalogna. In teoria, queste operazioni saranno svolte nell’area occupata da Tarragona Viajeros, Tarragona Classification e Tres Camins. Viene così dato nuovo impulso alla realizzazione del Corridoio Mediterraneo, progetto strategico per la strutturazione del trasporto ferroviario in tutto l’arco mediterraneo e la sua area di influenza.

Pubblicato da AB il: 14/7/2021 h 13:39 - Riproduzione riservata