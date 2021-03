Spagna: Adif e UPM studieranno la criticità delle infrastrutture ferroviarie e il cambiamento climatico

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Adif e il Politecnico di Madrid (UPM) hanno firmato un protocollo d’azione generale per collaborare allo sviluppo di una metodologia che permetta lo studio della criticità delle infrastrutture ferroviarie di fronte agli effetti del cambiamento climatico. In tal senso Adif metterà a disposizione del Transportation Research Center (TRANSyT) appartenente all’UPM le informazioni necessarie per lo sviluppo di tale metodologia.

Il protocollo firmato prevede la collaborazione di entrambi gli enti per l’analisi delle caratteristiche costruttive di una serie di tratti della rete ferroviaria, considerando le condizioni climatiche per le quali sono stati progettati, al fine di ottenere una funzione che ne determini la criticità. Successivamente, questa funzione verrà applicata a diverse sezioni della rete per conoscerne il grado di criticità in base alle sue caratteristiche e ai possibili scenari climatici futuri.

Nello specifico, i compiti che coprirà la collaborazione, che inizialmente durerà 24 mesi, sono i seguenti:

– Analisi bibliografica degli effetti del cambiamento climatico sulle infrastrutture e delle iniziative sviluppate e in atto in relazione ai trasporti e al cambiamento climatico.

– Selezione delle sezioni pilota.

– Quantificazione degli impatti causati dai cambiamenti climatici che interessano gli elementi delle infrastrutture a scala locale nelle sezioni pilota.

– Valutazione delle criticità su scala regionale sulla base delle caratteristiche delle infrastrutture, delle variabili territoriali e dei modelli climatici. Sarà realizzato dai risultati ottenuti nelle sezioni pilota.

– Progettazione di una metodologia basata su Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’identificazione di sezioni critiche dell’intero sistema di trasporto che potrebbero essere interessate dai cambiamenti climatici.

– Applicazione della metodologia sviluppata in nuove regioni e diversi scenari climatici.

Entrambe le parti prevedono di sviluppare un’interfaccia utente per facilitare la consultazione da parte dei tecnici amministrativi, nonché la consultazione pubblica.

Questa iniziativa è in linea con la strategia di Adif per affrontare i cambiamenti climatici, prevista nel Piano per la lotta ai cambiamenti climatici 2018-2030, in particolare con la linea di adattamento che mira a migliorare la resilienza delle infrastrutture ferroviarie.

Inoltre, questa collaborazione contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nello specifico, all’SDG 13 denominato “Climate Action”, che richiede l’adozione di misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti e, in particolare, al suo obiettivo 13.1 relativo al rafforzamento della resilienza e della capacità di adattarsi ai rischi correlati. e disastri naturali. Questo progetto supporta anche il raggiungimento degli obiettivi 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e promuovere l’innovazione, 3: salute e benessere e 11: città e comunità sostenibili.

Pubblicato da AB il: 23/3/2021 h 10:23 - Riproduzione riservata