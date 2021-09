Spagna: Adif completa i lavori di ristrutturazione globale del tunnel Getafe

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – Adif sta ultimando i lavori di ristrutturazione globale del tunnel del Getafe, iniziati lo scorso giugno, che hanno comportato un investimento di circa 10 milioni di euro (IVA inclusa) e mirano a ridurre le vibrazioni al passaggio dei treni, e con esso le condizioni di salute generate dalle vicine le case.

Con questa azione, inclusa nel Piano dei Pendolari di Madrid, Adif risponde alle esigenze del quartiere migliorando il servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it