Spagna: Adif bandisce la gara per la profilazione di apparati binari per Linee Alta Velocità

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Adif ha indetto la gara per i servizi di profilazione degli apparati binari sulle Linee AV in esercizio, per un importo di 5.553.557,57 euro (IVA inclusa) e per un periodo di 24 mesi. Il contratto di gara prevede l’esecuzione dei lavori di profilatura corsia sugli apparati binari delle Linee AV in esercizio, in particolare sugli apparati posti sui binari generali.

Pubblicato da AB il: 7/10/2021 h 14:13