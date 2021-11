Spagna: Adif bandisce la fornitura del servizio di assistenza “Adif Acerca” per oltre 37 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Adif ha indetto la gara per la fornitura di “Adif Acerca”, il servizio offerto ai passeggeri di tutte le imprese ferroviarie per assistere le persone con disabilità o a mobilità ridotta nel transito nelle stazioni. Il contratto viene appaltato per un importo di 37.292.704,33 euro (IVA inclusa) e per una durata di due anni, con possibilità di proroga per altri due anni.

Pubblicato da AB il: 11/11/2021 h 10:41 - Riproduzione riservata