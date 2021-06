Spagna: Adif bandisce appalti per la fornitura della Rete Ferroviaria di Interesse Generale per oltre 2,60 M€

(FERPRESS) – Roma, 28 GIU – Adif ha indetto due contratti per la fornitura di materiale elettrico e Gruppi di continuità (UPS) per la Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG), per un importo complessivo di 2.602.710 euro (IVA inclusa).

Il contratto per la fornitura di materiale elettrico per impianti RFIG, con un budget di gara di 998.250 euro (IVA inclusa), prevede la fornitura e il trasporto dei seguenti elementi che costituiscono parte essenziale degli impianti che compongono la rete ferroviaria: apparecchiature in genere, illuminazione, illuminazione di emergenza, protezioni, scatole di derivazione, armadi di derivazione, terminali, utensili, apparecchiature e materiale ausiliario.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 28/6/2021 h 12:12 - Riproduzione riservata