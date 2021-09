Spagna: Adif assegna l’assistenza alla manutenzione degli impianti di protezione dei passaggi a livello RFIG

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Nella sua ultima riunione, il Consiglio di Amministrazione di Adif ha approvato l’affidamento, per un importo complessivo di 6.986.362 euro (IVA inclusa), del contratto di assistenza alla manutenzione preventiva e supporto correttivo per i passaggi a livello della Rete Ferroviaria di Interesse Generale (RFIG).

I passaggi a livello oggetto del presente contratto, sia nelle linee di rete convenzionale che nella rete a scartamento metrico (RAM), sono quelli protetti da segnalazioni luminose e acustiche, i passaggi che presentano semibarriere, doppie semibarriere o barriere, sia automatici e interbloccate, e passaggi a livello ad uso esclusivo di pedoni o pedoni e bestiame.

