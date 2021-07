Spagna: Adif assegna manutenzione treno di monitoraggio “Seneca” per oltre 3,5 mln

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – Adif ha aggiudicato per 3.595.369,80 euro (IVA inclusa) il contratto per la manutenzione integrale del proprio treno di monitoraggio “Seneca” per un periodo di quattro anni, secondo il proprio piano di manutenzione specifico.

I servizi di manutenzione previsti dal presente contratto, affidato a Patentes Talgo, saranno applicati a tutti i sistemi propri del treno (rotolamento, trazione, sistemi di sicurezza, cattura corrente, ecc.), esclusi i sistemi di segnalamento ERTMS, le apparecchiature di misura e i sistemi informatici.

