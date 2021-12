Spagna: Adif assegna i servizi di registrazione e archiviazione centralizzata delle comunicazioni nella propria rete

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – Il Consiglio di Amministrazione di Adif ha autorizzato nella sua ultima riunione l’affidamento del contratto per i servizi di registrazione e archiviazione centralizzata nell’ambito della rete Adif, per un importo di 6.691.081,69 euro (IVA inclusa) e un termine di esecuzione 16 mesi.

Con la fornitura di tale servizio alla rete Adif, le comunicazioni in radiotelefonia, tramite linee telefoniche fisse negli armadi di circolazione delle stazioni, nelle bande di regolazione del posto di comando e del centro di controllo del traffico centralizzato, saranno registrate in apparati appositamente installati .

