Spagna: Adif affida la gestione della sede centrale del servizio di assistenza “Adif Acerca”

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Adif ha assegnato la gara d’appalto per la gestione dell’ufficio centrale di ‘Adif Acerca’, il centro preposto alla supervisione, al coordinamento e al seguito del servizio di assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta che viene erogato in 141 stazioni per i viaggiatori di tutte le compagnie ferroviarie. L’appalto è stato affidato all’Unione Temporanea d’Impresa (UTE) costituita dalla Fondazione COCEMFE e dalla Fondazione Bequal, per un importo di 485.201,53 euro (IVA inclusa) e per un periodo di 24 mesi, con l’obiettivo di avere personale qualificato e specializzato per la gestione dell’intero servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 11/10/2021 h 12:14 - Riproduzione riservata