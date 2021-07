SP Energy Networks e Stagecoach West Scotland presentano la prima flotta di bus elettrici per le comunità rurali

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – La prima flotta del Regno Unito di sei autobus completamente elettrici al servizio delle comunità rurali è stata presentata martedì 27 luglio da SP Energy Networks in collaborazione con il gruppo di trasporti Stagecoach West Scotland per sostenere la riduzione delle emissioni complessive di CO2 della Scozia, contribuire alla strategia Net Zero del paese e migliorare qualità dell’aria nelle nostre città e villaggi.

Cinque dei sei nuovi autobus completamente elettrici sono stati finanziati con 2 milioni di sterline dal Green Economy Fund di SP Energy Networks da 20 milioni di sterline e opereranno su una rotta della Scozia occidentale di Stagecoach che collega i villaggi lungo la Irvine Valley con il centro di Kilmarnock. A causa della lunghezza del percorso degli autobus rurali, questo progetto sarà il primo in Scozia a introdurre la ricarica di opportunità in cui gli autobus beneficiano di cariche elettriche rapide e intense lungo il percorso, piuttosto che la tecnica tradizionale che vede gli autobus ricaricarsi di notte per ore alla volta .

L’introduzione del primo punto di ricarica a “pantografo” scozzese presso la stazione degli autobus di Kilmarnock fornirà la ricarica lungo il percorso per i nuovi veicoli elettrici. Questo punto di ricarica rapida fornisce l’energia tramite appositi connettori elettrici integrati nel tetto degli autobus elettrici a zero emissioni. Il nuovo innovativo punto di ricarica di opportunità sta aprendo la strada al lancio dell’infrastruttura elettrica nell’East Ayrshire, consentendo la ricarica per 24 ore e una maggiore flessibilità per gli operatori di trasporto.

I nuovi autobus a emissioni zero di Stagecoach West Scotland risparmieranno circa 680 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno e offriranno ai passeggeri un’esperienza più fluida e silenziosa, oltre a migliorare la qualità dell’aria a Kilmarnock e nelle aree rurali servite dagli autobus.

Il lancio della flotta elettrica di Stagecoach West Scotland giocherà un ruolo importante nell’infrastruttura di trasporto verde di Kilmarnock e i nuovi autobus con ricarica di opportunità possono percorrere fino a 100 miglia a emissioni zero con una carica completa. Utilizzando la ricarica opportunità, sarà coperto il servizio di un’intera giornata con una distanza giornaliera fino a 270 miglia per veicolo. I nuovi autobus elettrici sono stati costruiti da Volvo e beneficeranno di un’opportunità di ricarica di 300KW.

Attraverso il Green Economy Fund, SP Energy Networks sta investendo nelle comunità che serve per sostenere le ambizioni di energia verde dei governi del Regno Unito e della Scozia. Contribuisce inoltre ai piani del governo per raggiungere gli obiettivi sui cambiamenti climatici, stimolare la crescita economica locale, migliorare la qualità dell’aria in tutto il paese e offrire un futuro migliore e più rapido per le nostre comunità.

SP Energy Networks fa parte del gruppo ScottishPower, partner principale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow tra tre mesi. Sta sviluppando un modello energetico che svolgerà un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi mondiali di cambiamento climatico del Regno Unito e sta investendo un totale di £ 10 miliardi nella generazione di energia pulita e nelle infrastrutture di rete necessarie per aiutare il Regno Unito a decarbonizzare e raggiungere le emissioni nette zero.

Pubblicato da AB il: 28/7/2021 h 12:19 - Riproduzione riservata