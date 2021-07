Sottoscritti atti per trasferimento beni essenziali di CTT Nord al servizio di TPL della Regione Toscana

(FERPRESS) – Pisa, 30LUG – In un clima sereno e cordiale, si è tenuta la sottoscrizione degli atti per il trasferimento dei beni essenziali di CTT Nord al servizio di TPL della Regione Toscana.

Dichiara così il Presidente di CTT Nord Filippo Di Rocca: “Abbiamo sottoscritto i contratti con Autolinee Toscane SpA con i quali abbiamo ad essa ceduto i nostri autobus, i nostri immobili, le nostre officine e quanto altro del nostro patrimonio. Non abbiamo ceduto però la storia delle Aziende, che dal dopoguerra sino ad oggi, hanno garantito la continuità del servizio di trasporto pubblico locale: una storia fatta di uomini e di donne che hanno lavorato con orgoglio e serietà per i Comuni e per tutti i cittadini. Ora dobbiamo guardare al futuro.

Pubblicato da COM il: 30/7/2021 h 14:25 - Riproduzione riservata