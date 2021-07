Sostegni Bis: previsti nuovi incentivi auto sull’usato. ANIASA, recepite nostre indicazioni

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – “Un segnale che va nella giusta direzione per il reale svecchiamento del nostro vetusto parco auto, eliminando dalla circolazione i veicoli meno sicuri e più inquinanti”.

E’ questo il commento di ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, all’approvazione in Commissione Bilancio della Camera dell’emendamento che prevede incentivi anche per le auto usate (a seguito di rottamazione di vetture con almeno dieci anni di anzianità) all’interno del Decreto Sostegni Bis.

