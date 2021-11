Solutrans Lyon: BPW conferma la leadership per assali, autotelai e reti di trasporto

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – A metà novembre, Lione diventa il fulcro dell’industria europea dei trasporti e della logistica. Alla fiera Solutrans, i principali produttori mostrano quali soluzioni sposteranno merci, autisti e veicoli in futuro. Tema di tendenza numero uno: Efficienza climatica e mobilità elettrica. Con BPW Group e Thermo King, due leader del settore presentano insieme i primi dettagli di una soluzione di sistema che dovrebbe rivoluzionare il trasporto refrigerato: un kit di componenti modulari, con cui i produttori di veicoli possono realizzare una soluzione di raffreddamento silenziosa e rispettosa del clima per ogni applicazione – dai trasporti urbani alle lunghe distanze. Il nucleo è un innovativo assale per rimorchio a recupero di energia di BPW, che genera elettricità durante la guida e la frenata. La gestione intelligente dell’energia assicura che l’impianto di refrigerazione disponga sempre di riserve di energia sufficienti. Tipico per BPW è la modularità e la facile integrazione della soluzione nelle architetture dei veicoli esistenti.

