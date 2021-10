Solaris Urbino a idrogeno, in mostra al convegno Asstra del 13 e 14 ottobre

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Due giorni di formazione dedicati al sistema su gomma nel trasporto passeggeri. Il 13 e il 14 ottobre, a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, andrà in scena il quarto seminario promosso e coordinato dal Mit stesso e organizzato insieme ad Asstra. Un appuntamento centrale del sistema tpl a cui parteciperanno i maggiori costruttori. Su tutti Solaris che a Roma porterà anche un autobus ad idrogeno, soluzione che da più parti è considerata tra i fulcri centrali della transizione energetica. Per sottolineare la concretezza del progetto, Solaris non porterà un mezzo da esposizione ma uno dei 12 bus a idrogeno che sono in servizio dal maggio scorso a Bolzano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 7/10/2021 h 12:47 - Riproduzione riservata