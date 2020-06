Solaris ha stipulato contratti per un totale di 115 autobus elettrici per le città di Cracovia, Poznan, Lublino e Craiova

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Negli ultimi giorni, Solaris ha stipulato contratti per la fornitura di un totale di 115 autobus elettrici per le città polacche di Cracovia, Poznan, Lublino e la città rumena di Craiova. Ciò consolida ulteriormente la posizione della Società come uno dei mercati europei leader negli autobus elettrici, con un portafoglio ordini attuale di quasi 1.000 veicoli senza emissioni per 18 paesi diversi.

Pubblicato da GR il: 1/6/2020 h 13:50 - Riproduzione riservata