A Solaris contratto per la fornitura di 30 autobus ibridi alla città di Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – L’operatore urbano Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha assegnato alla controllata del Gruppo CAF la fornitura di 30 autobus ibridi Urbino 12 che amplieranno la flotta di veicoli operati da AMB nell’area metropolitana di Barcellona, ​​e si uniranno ai quasi cento autobus Solaris attualmente schierato a Barcellona e dintorni.

Il contratto, che sarà firmato a breve, prevede che questi veicoli saranno operativi alla fine di quest’anno. Si tratta di un nuovo importante contratto per Solaris in Spagna, dopo quello recentemente ottenuto per la produzione di 250 autobus a metano per Madrid.

