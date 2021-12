Società della Galleria di base del Brennero conferisce l’incarico per il nuovo lotto di costruzione “Hochstegen”

(FERPRESS) – Bolzano, 17 DIC – La società della Galleria di base del Brennero (BBT SE) affida il contratto per il lotto H52 “Hochstegen” presso Steinach am Brenner all’impresa Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG.

I lavori potranno già essere avviati nei primi mesi del 2022. Il contratto per l’esecuzione dei lavori di costruzione del lotto, di carattere particolarmente complesso, è stato affidato in data 15/12/2021. I lavori di costruzione saranno completati in un periodo pari a 23 mesi.

Pubblicato da COM il: 17/12/2021