SNCF Voyageurs ordina ad Alstom primi 12 treni a idrogeno in Francia, tappa storica verso la mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 8 APR – Le regioni Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est e Occitanie lanciano la prima commessa di treni elettrici-idrogeno in Francia. Questo segna una tappa storica sia per la riduzione delle emissioni di CO2 dei trasporti, a favore dei passeggeri e delle regioni, che per il futuro sviluppo di un ecosistema dell’idrogeno e di un settore promettente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/4/2021 h 14:42 - Riproduzione riservata