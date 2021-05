SNCF Voyageurs e Alstom lanciano la “power car” TGV M, il primo TGV eco-progettato

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – Dopo la presentazione di una carrozzeria TGV M il 16 luglio 2020, Jean-Baptiste Eyméoud (Presidente di Alstom France), Christophe Fanichet (Presidente e CEO, SNCF Voyageurs) e Alain Krakovitch (Direttore generale, Voyages SNCF) hanno presentato oggi la prima vettura TGV M nelle officine Belfort di Alstom. Il TGV eco-progettato, i cui primi convogli entreranno in servizio nel 2024, ha beneficiato del know-how dei migliori esperti di Voyages SNCF e Alstom, riuniti su una piattaforma comune durante le fasi di definizione e co-specifica del progetto. Questo nuovo modo di progettare un treno più innovativo ed efficiente è il primo in Europa.

