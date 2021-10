SNCF: test con biocarburante B100 per 17 convogli Régiolis sulla linea Parigi – Laon

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – Il 21 settembre, in collaborazione con la Regione Hauts-de-France, SNCF Voyageurs ha lanciato una fase di test del biocarburante B100 per 17 convogli Régiolis, sulla linea Parigi Laon. Questo esperimento sarà condotto fino a metà dicembre 2021 e fa parte dell’obiettivo della regione Hauts-de-France di sviluppare nuove soluzioni ecologiche per la sua flotta TER diesel e a doppia modalità.

Pubblicato da GR il: 6/10/2021 h 14:25 - Riproduzione riservata