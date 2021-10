SNCF Réseau: primo ministro Jean Castex e Luc Lallemand firmano 4 finanziamenti da 50 mln per trasporto merci

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – Venerdì 22 ottobre, il primo ministro Jean Castex e Luc Lallemand, presidente e amministratore delegato di SNCF Réseau, hanno firmato al terminal autostradale ferroviario di Boulou, alla presenza di Alliance 4F (Freight Rail Freight of the Future), quattro finanziamenti per un importo complessivo di quasi 50 milioni di euro per il trasporto merci su rotaia.

Pubblicato da GR il: 25/10/2021 h 11:46