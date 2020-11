SNCF osserva i cambiamenti delle esigenze di viaggio e adegua l’offerta

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – Con l’avvio del secondo periodo di lockdown, SNCF Voyageurs ha assicurato il traffico di tutti i TGV INOUI, OUIGO, Intercités, treni internazionali e treni regionali come da programma

per consentire il rientro dalle vacanze di Ognissanti nelle migliori condizioni.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it