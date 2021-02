SNCF: nel 2020 EBITDA pari a 2 mld di euro con un impatto Covid di -5,4 mld. Farandou, dimostrata capacità di resilienza del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB – I risultati 2020 del Gruppo SNCF sono segnati dall’impatto economico della crisi sanitaria del Covid-19, e più marginalmente dagli scioperi di inizio 2020 legati alla riforma delle pensioni.

Il fatturato è sceso del -14% rispetto al 2019 raggiungendo i 30 miliardi di euro, influenzato dalle conseguenze della crisi sanitaria per 6,8 miliardi di euro.

Il margine operativo-EBITDA è stato pari a 2,0 miliardi di euro con un impatto Covid di -5,4 miliardi di euro e il risultato netto è stato negativo a -3,0 miliardi di euro.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo si è attestato a -38,1 miliardi di euro (dopo lo storno di 25 miliardi di euro da parte dello Stato il 1 ° gennaio 2020).

Ma il Gruppo sta anche dimostrando la resilienza del suo modello e la sua capacità di attutire lo shock in un contesto

di crisi senza precedenti.

Ha saputo reagire adattando la propria offerta e la propria politica commerciale per accompagnare e sostenere la ripresa, con un deciso rimbalzo durante le vacanze estive ed invernali.

La natura diversificata delle attività del Gruppo contribuisce alla sua resilienza: Geodis in particolare è cresciuta nell’anno (+ 4,5%) e le attività contrattualizzate hanno mostrato una certa resistenza (Transilien + 2%, TER -4% e Keolis – 8%).

Un piano strutturante di crisi e misure di risparmio senza precedenti messe in atto ad aprile hanno un impatto favorevole sul flusso di cassa disponibile del Gruppo di 2,5 miliardi di euro a fine 2020.

Al termine di questo anno eccezionale, l’azienda mantiene una solida base finanziaria e la fiducia degli investitori, in particolare grazie al piano di rilancio del settore ferroviario (4,7 miliardi di euro) e alle misure a favore del treno, in particolare del trasporto merci su rotaia, decise dallo Stato.

Il Gruppo ha dimostrato più che mai il proprio ruolo di pubblica utilità in ogni fase della crisi, collaborando quotidianamente con il Governo e i territori per contribuire allo sforzo sanitario, e per mantenere le basi della mobilità (trasporto quotidiano, trasporto beni essenziali) essenziale per il corretto funzionamento dell’economia.

Il Gruppo sta accelerando la sua trasformazione e il suo sviluppo per soddisfare la sua ambizione di diventare il campione del mondo nella mobilità sostenibile.

Il Gruppo sta proseguendo il suo adattamento industriale e commerciale rafforzando nel contempo i fondamenti dell’eccellenza operativa.

A livello internazionale, gli obiettivi di sviluppo sono sostenuti e selettivi per Keolis e Geodis. Questi due asset strategici, veri driver di crescita per il futuro, contribuiscono alla resilienza e alla redditività del Gruppo.

Il Gruppo si sta avvicinando all’apertura delle attività ferroviarie passeggeri in Francia alla concorrenza da una posizione di forza. Rafforza il dialogo con le autorità che organizzano la mobilità per offrire loro una strategia e soluzioni su misura.

Jean-Pierre Farandou, Presidente e CEO del Gruppo SNCF ha detto: “Quest’anno abbiamo dimostrato la capacità di resilienza del Gruppo SNCF, rafforzando così l’importanza della nostra strategia di diversificazione. Il forte impegno di tutti i nostri team è stato decisivo per adattare continuamente le nostre offerte alla strategia sanitaria del governo e per soddisfare le esigenze di mobilità essenziali. Non ci siamo limitati a gestire la crisi. Ci siamo anche mobilitati per prepararci al futuro accelerando l’adattamento industriale e commerciale.

Questo è il significato del nostro progetto strategico “All SNCF” e delle sue 4 linee di forza: persone, territori, ecologia e innovazione anche digitale. Questo lavoro è stato reso possibile da un rinnovato dialogo interno e con le regioni, una priorità che porto avanti da quando sono insediato.

Oggi siamo mobilitati e determinati a cogliere le opportunità nel nostro settore e garantire il nostro sviluppo verso tutti i tipi di mobilità in Francia e a livello internazionale. Il piano di sostegno deciso dallo Stato permetterà di rigenerare la rete e di potenziare la ferrovia. Dimostreremo la nostra capacità di offrire soluzioni

su misura e competitive a ciascuna competizione per le attività ferroviarie passeggeri in Francia.

Durante la crisi, il Gruppo ha dimostrato più che mai la sua utilità pubblica e il suo contributo alla solidarietà nazionale. Domani sono convinto che questa pubblica utilità sarà una delle chiavi della sua attrattiva e delle sue prestazioni. Lo dobbiamo ai francesi per migliorare ulteriormente le nostre prestazioni commerciali, industriali e

sociali. Ciò comporterà in particolare un recupero dei volumi con una politica dei prezzi più accessibile, più semplice e più comprensibile “.

Pubblicato da GR il: 25/2/2021 h 12:08 - Riproduzione riservata