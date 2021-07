SNCF: Carole Desnost, nuovo direttore di Tecnologie, innovazioni progettuali del gruppo

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – Carole Desnost è nominata il 1° luglio Direttore Tecnologie – Innovazione – Progetti del Gruppo SNCF e

diventa membro del comitato esecutivo della SNCF. La sua missione sarà quella di lavorare all’ innovazione del sistema ferroviario francese e

contribuire alla trasformazione tecnologica dell’azienda, con i suoi team responsabili dell’innovazione e Ricerca, interoperabilità e giochi

Olimpiadi e Paralimpiadi 2024.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it