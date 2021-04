SNCF: al via test del servizio commerciale per il treno a biocarburante sulla Parigi-Granville

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – Come uscire dal diesel, ancora responsabile del 61% delle emissioni di CO 2 dei nostri treni regionali, sulle parti non elettrificate della rete ferroviaria? Oltre allo sviluppo del “TER a batteria” e del TER ibrido, nonché all’imminente arrivo dei treni a idrogeno, una nuova innovazione è attualmente in fase di sperimentazione sulle nostre linee, fa sapere Sncf.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 15/4/2021 h 11:35 - Riproduzione riservata