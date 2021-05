SNCF: al via i primi treni notturni Parigi Nizza. Entro la fine del 2021 verranno lanciate altre due linee

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – SNCF Voyageurs aprirà giovedì prossimo il nuovo collegamento ferroviario notturno Parigi-Nizza-Parigi, con partenza dalla Stazione di Parigi Austerlitz, alla presenza di Jean Castex, Primo Ministro, Jean-Baptiste Djebbari, Ministro incaricato dei trasporti, Jean-Pierre Farandou, CEO di SNCF e Christophe Fanichet, CEO di Viaggiatori SNCF.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it