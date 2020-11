Snam: al via partnership con De Nora per rafforzarsi nelle tecnologie per l’idrogeno

(FERPRESS) – San Donato Milanese, 19 NOV – Snam ha firmato un accordo con i fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities (“Blackstone”) per l’acquisto di una quota strategica di circa il 33% di Industrie De Nora S.p.A. (“De Nora”), innovatore su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque, sulla base di un enterprise value del 100% di circa € 1,2 miliardi. L’acquisizione, il cui perfezionamento è previsto per il primo trimestre del 2021 a valle delle competenti autorizzazioni antitrust, avverrà con fondi propri.

