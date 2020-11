Snam: accordo con FPT Industrial e IVECO per decarbonizzare trasporti con sviluppo della biomobilità e dell’idrogeno

(FERPRESS) – Milano, 3 NOV – FPT Industrial e IVECO, i due Brand di CNH Industrial N.V. che progettano e producono rispettivamente motori e veicoli industriali e speciali, hanno firmato con Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, un Memorandum d’Intesa per una cooperazione tecnologica e commerciale al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti a livello italiano e internazionale attraverso lo sviluppo della biomobilità (gas naturale e biometano) e dell’ idrogeno.

